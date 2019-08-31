В Вологде на Северной открылся детсад с экообразованием и бассейном

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-31T14:56:43+03:00

Новый детский сад "Вербушка" на 350 мест с экодвориком начал свою работу

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Торжественное открытие нового детского сада на улице Северной прошло в минувшую пятницу. Учреждение уже получило лицензию на образовательную деятельность. 350 малышей приняла на свой борт "Вербушка". В саду планируется экологическое образование в качестве дополнительного, на территории обустроен экодворик с кленами.

Трехэтажное здание включает в себя бассейн, актовый и спортивные залы, пищеблок, комната с сенсорным оборудованием для занятий с психологом.

В ближайшие пару лет в Вологде планируется возвести 4 детских сада в сумме на 1340 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU