2019-08-31T14:56:43+03:00
Общество

В Вологде на Северной открылся детсад с экообразованием и бассейном

Новый детский сад "Вербушка" на 350 мест с экодвориком начал свою работу
Евдокия САХАРОВА
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Торжественное открытие нового детского сада на улице Северной прошло в минувшую пятницу. Учреждение уже получило лицензию на образовательную деятельность. 350 малышей приняла на свой борт "Вербушка". В саду планируется экологическое образование в качестве дополнительного, на территории обустроен экодворик с кленами.

Трехэтажное здание включает в себя бассейн, актовый и спортивные залы, пищеблок, комната с сенсорным оборудованием для занятий с психологом.

В ближайшие пару лет в Вологде планируется возвести 4 детских сада в сумме на 1340 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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