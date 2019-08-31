2019-08-31T14:08:01+03:00
Общество

В Вологде снесут горящие дома на набережной

Три расселенных дома на Набережной 6-й армии снесут под ноль
Евдокия САХАРОВА
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Дома № 29, № 31 и № 33 на Набережной 6-й армии снесут до 1 сентября. Фирма Арт Строй обязана уничтожить здания в ближайшее время. Местных жителей беспокоили постоянно горящие деревянные бараки, которые уже некоторое время расселены, но туда залезают бомжи и устраивают пожары.

Жильцы соседних домов неоднократно обращались в управляющую компанию, но на просьбы не было ожидаемой реакции. 29 августа депутат Заксоборания Антон Холодов сообщил, что ему все-таки ответили из департамента городского хозяйства и опостылевшие деревяшки снесут ко Дню знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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