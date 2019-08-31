2019-08-31T13:51:39+03:00
Общество

Череповец хвастается новым фонтаном

Военное училище радиоэлектроники установило фонтан на перекрестке Курсантского бульвара и Советского проспекта
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В городе металлургов установили новый фонтан на перекрестке Курсантского бульвара и Советского проспекта. Заказчиком выступили военные: училище радиоэлектроники решило воздвигнуть водный памятник к началу учебного года. Партнерами стройки стали частные предприниматели и Водоканал. Военные обещали самостоятельно следить за исправностью работы фонтана и его сохранностью. Территорию вокруг памятника тоже облагородили.

Классический фонтан объемом 2 кубометра будет работать по 12 часов в сутки. Еженедельно планируют заменять воду. Водный рисунок нового городского объекта образует цветок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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