Череповец хвастается новым фонтаном

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-31T13:51:39+03:00

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В городе металлургов установили новый фонтан на перекрестке Курсантского бульвара и Советского проспекта. Заказчиком выступили военные: училище радиоэлектроники решило воздвигнуть водный памятник к началу учебного года. Партнерами стройки стали частные предприниматели и Водоканал. Военные обещали самостоятельно следить за исправностью работы фонтана и его сохранностью. Территорию вокруг памятника тоже облагородили.

Классический фонтан объемом 2 кубометра будет работать по 12 часов в сутки. Еженедельно планируют заменять воду. Водный рисунок нового городского объекта образует цветок.

ИСТОЧНИК KP.RU