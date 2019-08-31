Для вологжан 1 сентября все череповецкие музеи будут работать бесплатно

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-31T13:09:00+03:00

В День знаний можно будет посетить все 11 музеев города металлургов без оплаты, просто нужно предъявить паспорт с вологодской пропиской

Изменить размер текста: A A

1 сентября в День знаний для вологжан 11 музеев Череповца будут бесплатными. Для свободного прохода необходимо предъявить паспорт с пропиской в Вологодской области. В воскресенье музеи работают с 10 до 18 часов, парк Победы до 20 часов. Благодаря проекту "Культура рядом" в Череповце можно бесплатно посещать любой государственный музей каждое первое воскресенье месяца. За экскурсии и музейные программы придется доплатить.

В День знаний работники музеев проведут конкурсы с призами для маленьких череповчан. А в Историко-краеведческом и Художественном музеях, усадьбе Гальских, доме Милютина и доме-музее Верещагиных с 13 до 16 дети могут получить школьные дневники с музейными программами.

ИСТОЧНИК KP.RU