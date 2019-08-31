2019-08-31T12:53:03+03:00
Общество

В Вологодской области не продают алкоголь

На 1 и 2 сентября ввели "сухой закон"
Евдокия САХАРОВА
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В воскресенье и понедельник в Вологодской области нельзя будет купить алкоголь. Такие ограничения связаны с Днем знаний, который выпадает на воскресенье, так что многие школы будут проводить первый учебный день в понедельник. Таким образом, вологжане будут "сухими" два дня подряд.

Ограничения на продажу алкоголя введены согласно областному закону от 2014 года. В заведениях общепита спиртные напитки купить будет можно. "Сухими" днями являются еще и День молодежи 27 июня и Международный день защиты детей 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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