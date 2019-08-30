В Вологде ищут свидетелей ДТП и родственников погибшей

30 Авг. 23:46 2019-08-30T23:46:39+03:00

Женщина переходила дорогу по зебре, где ее насмерть сбила КИА

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Трагедия произошла 26 августа в 20:22 около дома №26 по улице Можайского. Женщина, на вид 40-45 лет, переходила дорогу по зебре. Там ее сбила КИА, управляемая 30-летним водителем. Женщина в результате ДТП погибла на месте.

Сейчас пытаются установить личность жертвы, полицейские просят звонить в отделение, если есть какая-либо информация о случившемся, в том числе и записи с видеорегистратора.

Женщина среднего роста, нормального телосложения, темно-русые короткие волосы. Была одета в черную куртку из кожзаменителя на молнии, брюки черные в мелкую клетку, блузку черно-белого цвета с рисунком, трико черного цвета, кроссовки матерчатые черного цвета на белой подошве.

Номера следственной части СУ УМВД России по Вологодской области: 8(8172)78–58–60, 78–63–29 или дежурной части ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Вологде: 8(8172) 765050.

ИСТОЧНИК KP.RU