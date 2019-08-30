Вологжане выступят в составе сорокатысячного хора в Питере

30 Авг. 23:29 2019-08-30T23:29:07+03:00

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1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" пройдет флешмоб посвященный 75-летию гимна России. Главную песню страны исполнят 40 000 музыкантов из 85 регионов. Хоровая академическая капелла Вологды имени Сергеева под руководством Елены Назимовой представит в этом мероприятии Вологду. Делегация из областной столицы состоит из 38 участников. В капелле состоят и профи, и любители.

Валерий Гергиев будет дирижировать гигантским хором и оркестром. На данный момент он занимает должность художественного руководителя Мариинского театра.

Эта акция будет самым массовым живым исполнением гимна РФ за всю историю.

ИСТОЧНИК KP.RU