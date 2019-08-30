В городе металлургов по улицам пройдут артисты фестиваля театров

30 Авг. 23:17 2019-08-30T23:17:49+03:00

В субботу 31 августа в связи с шествием перекроют движение на час

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В субботу в Череповце по улицам пройдут театральные труппы - так откроется Фестиваль уличных театров. Действо начнется в полдень и продлиться час. В это время нельзя будет проехать по центру. Наряды ДПС будут сопровождать артистов.

Шествие начнется у Дворца бракосочетания и пройдет до амфитеатра у Дворца металлургов, где и состоится официальное открытие. Выступления будут продолжаться до 21:00. Общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU