В Вологде меняют мусорки на ЕВРОконтейнеры за 27 миллионов
В последние дни специалисты заменили старые мусорные контейнеры на улицах Добролюбова, Кирова, Гончарной, Товарной, на проспекте Победы
-Фото: Вологда РФ
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Департамент городского хозяйства Администрации Вологды взялся за замену мусорных контейнеров на новые модели. Зеленые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. метра уже установлены на улицах Добролюбова, Кирова, Гончарной, Товарной, на проспекте Победы и других.
На этот проект из бюджета региона выделили 24 миллиона рублей, из бюджета города 3 миллиона. На данный момент заключены два муниципальных контракта: один на обустройство площадок для контейнеров, другой на установку 1770 евроконтейнеров. В день специалисты устанавливают по полсотни таких мусорок.
ИСТОЧНИК KP.RU