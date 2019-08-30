2019-08-30T23:12:47+03:00
Недвижимость

В Вологде меняют мусорки на ЕВРОконтейнеры за 27 миллионов

В последние дни специалисты заменили старые мусорные контейнеры на улицах Добролюбова, Кирова, Гончарной, Товарной, на проспекте Победы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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Департамент городского хозяйства Администрации Вологды взялся за замену мусорных контейнеров на новые модели. Зеленые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. метра уже установлены на улицах Добролюбова, Кирова, Гончарной, Товарной, на проспекте Победы и других.

На этот проект из бюджета региона выделили 24 миллиона рублей, из бюджета города 3 миллиона. На данный момент заключены два муниципальных контракта: один на обустройство площадок для контейнеров, другой на установку 1770 евроконтейнеров. В день специалисты устанавливают по полсотни таких мусорок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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