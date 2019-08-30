На вологодскую пенсионерку завели уголовное дело за регистрацию таджиков

30 Авг. 23:01 2019-08-30T23:01:28+03:00

Женщина фиктивно прописывала у себя граждан таджикистана

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На пенсионерку из города Вологды завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Женщина в феврале прошлого года прописывала у себя в жилплощади уроженцев Таджикистана. Таким образом пенсионерка лишила возможности государство контролировать учет иностранцев.

Когда женщину подловили на преступлении, она стала активно помогать полиции, за что наказание ей смягчили. Мировой судья 12 августа освободил пенсионерку от уголовной ответственности. Полицейские оценили ее помощь следствию.

Пресс-служба областного суда сообщила, что постановление уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU