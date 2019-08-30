В Череповце злоумышленники сожгли дачу

30 Авг. 22:54 2019-08-30T22:54:50+03:00

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В Чреповце неизвестные сожгли одноэтажную деревянную дачу СНТ «Металлург-1» на 3-м причале. Здание размером в 3,4 метра вспыхнуло как спичка. Сообщают, что оно было расположено на 49 участке первой линии.

Домик сгорел полностью, пожарные ничего не смогли сделать. К счастью, пострадавших нет. Как причину возгорания называют умышленный поджог, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU