В Череповце злоумышленники сожгли дачу
Неизвестные пироманты спалили одноэтажную деревяшку
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В Чреповце неизвестные сожгли одноэтажную деревянную дачу СНТ «Металлург-1» на 3-м причале. Здание размером в 3,4 метра вспыхнуло как спичка. Сообщают, что оно было расположено на 49 участке первой линии.
Домик сгорел полностью, пожарные ничего не смогли сделать. К счастью, пострадавших нет. Как причину возгорания называют умышленный поджог, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU