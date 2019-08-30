Череповчанин пытал друга кипятком

30 Авг. 22:35 2019-08-30T22:35:34+03:00

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В городе металлургов осудили мужчину, который пытал своего знакомого кипятком. В общей сложности он вылил на собутыльника пять чайников крутого кипятка. Преступление произошло в Череповце 10 апреля.

Мужчины выпивали, пока одному из них не показалось, что его телефон украли. Он заподозрил собутыльника, но тот не признавался. Тогда владелец телефона избил товарища ножкой от табурета, посадил его в ванную и более получаса обливал предполагаемого воришку крутым кипятком. Когда жертва пыталась вырваться, ей прилетали удары по голове.

В какой-то момент остальные собутыльники все-таки остановили экзекуцию. Обвиняемый вину признал и раскаялся, сказал, что таким образом на него действует алкоголь.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему придется отбывать 5 лет в колонии строгого режима и выплатить 250 тысяч рублей потерпевшему как компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU