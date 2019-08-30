2019-08-30T17:46:51+03:00
Происшествия

В окрестностях Вологды найден мертвым 41-летний мужчина

Его обнаружил вологжанин, выгуливавший собаку
Иван Чухнин
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Собака обнаружила труп первой.Собака обнаружила труп первой.Фото: Виктория МИНАЕВА
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28 августа в Вологде стало известно о найденном мертвым мужчине.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, вологжанин выгуливал собаку у Окружного шоссе и наткнулся на труп. О страшной находке он немедленно сообщил в полицию.

На место выехали полицейские. У дома №35 по Окружному шоссе, в овраге, они обнаружили тело. Как выяснилось, погибший - 41-летний житель Вологды. Он ушел из дома в минувшие выходные и пропал. Погибший был большим любителем выпить.

Никаких внешних следов насилия не было обнаружено. Следствием назначена медицинская экспертиза - лишь она сможет установить точную причину смерти.

Как сообщала "Комсомолка", 22 августа труп 39-летнего жителя Грязовца нашли на крыльце подъезда многоэтажки на улице Конева В Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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