В Череповце мужчина убил женщину и спрятал труп на балкон
В Череповце перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.
По версии следствия, 41-летний житель Никольского района работал на стройках Череповца.
Он снимал квартиру в доме №28 по Кирилловскому шоссе. 16 июня он напился и поссорился с 48-летней женщиной. В пылу ссоры он ударил ее несколько раз ножом. Она умерла.
Мужчина вынес тело на балкон, надеясь скрыть следы преступления. Затем он ушел к знакомым, там за столом и рассказал о случившемся. Товарищи позвонили в полицию.
Мужчина был задержан и заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU