2019-08-30T17:08:33+03:00
Происшествия

В Череповце мужчина убил женщину и спрятал труп на балкон

Вскоре он предстанет перед судом
Иван Чухнин
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В Череповце перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.

По версии следствия, 41-летний житель Никольского района работал на стройках Череповца.

Он снимал квартиру в доме №28 по Кирилловскому шоссе. 16 июня он напился и поссорился с 48-летней женщиной. В пылу ссоры он ударил ее несколько раз ножом. Она умерла.

Мужчина вынес тело на балкон, надеясь скрыть следы преступления. Затем он ушел к знакомым, там за столом и рассказал о случившемся. Товарищи позвонили в полицию.

Мужчина был задержан и заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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