Туристка, не попавшая в Турцию, сумела вернуть деньги за путевку через суд

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-30T16:55:10+03:00

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Вологжанка не смогла попасть в Турцию и обратилась в мировой суд. Потому что сочла, что виновато в этом турагентство.

Мировой судья по судебному участку № 1 в г. Вологде рассмотрел гражданское дело. Вологжанка Нина Шаверина через турагентство «География» Вологда» в марте 2018 года купила путевку в Турцию, заплатив 20 862 рубля. Ей были были выданы ваучеры на размещение и электронные билеты на прилет.

Но 12 апреля 2018 года при проверке документов на пограничном контроле таможенная служба ее не пропустила на посадку в самолет. Ей пояснили, что по турецкому законодательству срок действия загранпаспорта должен заканчиваться за 4 месяца до въезда в страну. Так как срок действия ее загранпаспорта заканчивался в апреле, то в Турцию женщину просто не пустили. Поэтому вологжанка вернулась домой.

В Вологде она направила в турагенство претензию. Но там отказались вернуть деньги. Тогда она обратилась в суд.

Мировой судья принял во внимание, что срок действия заграничного паспорта граждан Российской Федерации, имеющих право на безвизовый въезд и пребывание на территории Турецкой Республики в течение 60 дней (за исключением поездок с целью учебы или работы) должен истекать не ранее, чем через 4 месяца с даты въезда в Турцию.

Турагенство обязано было своевременно предоставить потребителю эту информацию. Так как это не было сделано, потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков.

Мировой судья учел показания свидетеля о том, что при оформлении путевки были предъявлены загранпаспорта, сведения о которых также имелись в базе, поскольку путевки приобретались в этом турагентстве не впервые. Суд пришел к выводу, что турагент был обязан проверять правильность оформления документов, в том числе срок действия заграничных паспортов.

Так что мировой судья взыскал с ООО «Турагентство «География» в ее пользу стоимость путевки в размере 20 862 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф в размере 12 931 рубля. Решение было обжаловано, но оставлено Вологодским городским судом без изменения.

Сейчас оно вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU