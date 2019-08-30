Многодетная мать упавшего ребенка пойдет под суд

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-30T16:31:14+03:00

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В Череповце мать маленького ребенка, упавшего из окна 4 этажа, пойдет под суд.

Как сообщал сайт "КП"- Вологда", 20 августа около 7 часов вечера. Очевидец позвонил в полицию - из окна 4 этажа дома №13 по улице Мира выпал ребёнок. На место выехала скорая - ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломамиы.

Он был помещен в реанимацию, подключен к искусственной вентиляцией легкой. Сейчас его перевели на стационарное лечение.

Как выяснили следователи, 23-летняя мать находилась дома. Но оставила своего 1,5 - годовалого сына без присмотра на подоконнике. При этом женщина знала, что оконная рама плохо держится и могла предвидеть ЧП.

Это многодетная семья - там растут трое детей. Но против матери возбуждено уголовное дело. Сейчас в отношении неё направлено ходатайство об ограничении в родительских правах, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU