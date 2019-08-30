2019-08-30T16:31:14+03:00
Общество

Многодетная мать упавшего ребенка пойдет под суд

Упав с высоты, ребенок получил серьезные травмы
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце мать маленького ребенка, упавшего из окна 4 этажа, пойдет под суд.

Как сообщал сайт "КП"- Вологда", 20 августа около 7 часов вечера. Очевидец позвонил в полицию - из окна 4 этажа дома №13 по улице Мира выпал ребёнок. На место выехала скорая - ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломамиы.

Он был помещен в реанимацию, подключен к искусственной вентиляцией легкой. Сейчас его перевели на стационарное лечение.

Как выяснили следователи, 23-летняя мать находилась дома. Но оставила своего 1,5 - годовалого сына без присмотра на подоконнике. При этом женщина знала, что оконная рама плохо держится и могла предвидеть ЧП.

Это многодетная семья - там растут трое детей. Но против матери возбуждено уголовное дело. Сейчас в отношении неё направлено ходатайство об ограничении в родительских правах, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В окрестностях Вологды найден мертвым 41-летний мужчина
В Череповце мужчина убил женщину и спрятал труп на балкон
Туристка, не попавшая в Турцию, сумела вернуть деньги за путевку через суд
Молодые вологжане разбились в ДТП под мостом 800-летия Вологды
Снаряд, мины, гранаты и патроны нашли в лесах Вологодской области
В Череповце злоумышленники взорвали баллончик, чтобы взломать банкомат
Вологжанин получил в наследство целый чемодан оружия
В Череповце в областной больнице появилась новая техника
Вологжан продолжают лопушить мошенники
Вологодские полицейские спасли из леса женщину, искавшую убежавшего пса
В Вологде сожгли килограммы неугодной колбасы и сыра
ДТП под Череповцом оставило маленькую вологжанку сиротой
В Вологде на День знаний выступит IOWa
В Вологде в автобусах ПАТП-1 можно расплатиться картой
Ночью в Вологде из горящего дома спасли шестерых
Вологжанин покусился на ногу полицейского
В Череповце можно оплачивать проезд картой
В районы Вологодской области закупили 28 "буханок" для скорой помощи
Череповецкий курильщик спалил общагу
В Вологде подожгли очередную "деревяшку" на набрежной
Банкомат "Сбербанка" не выдал вологжанке 10 тысяч рублей и она подала в суд
Череповчанин судился с "службой помощи призывникам"