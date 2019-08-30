Снаряд, мины, гранаты и патроны нашли в лесах Вологодской области
29 августа к участковому в Вытегорском районе обратились поисковики.
Командир поискового отряда «Оштинский рубеж» сообщил о том, что в лесу у села Ошта на границе Вологодской и Ленинградских областей, они обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Среди находок - артиллерийский снаряд, две минометных мины, пять трубчатых мин, 14 гранат РГД-33, запалы от гранат и от трубчатой мины, а также 445 патронов калибра 7,62 и два фрагмента винтовок.
Было решено выставить охрану опасной находки - круглосуточно там находятся полицейские.
Для обезвреживания боеприпасов вызвали специалистов ОМОН Управления Росгвардии по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU