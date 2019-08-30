2019-08-30T13:38:46+03:00
Происшествия

В Череповце злоумышленники взорвали баллончик, чтобы взломать банкомат

Их ищет полиция
Иван Чухнин
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В Череповце в ночь с 28 на 29 августа взорвали банкомат. О ЧП сообщает прокуратура Череповца. Неизвестные пытались ограбить банкомат, принадлажащий ПАО «Сбербанк».

Инцидент произошел в Северном районе Череповца на улице Моченкова. Двое мужчин ночью 28 августа зашли в вестибюль, где были установлены терминалы. Там они попытались путем подрыва газового баллона вскрыть один из банкоматов. Однако банкомат оказался вандалоустойчивым, денег злоумышленники достать не смогли. Они скрылись с места происшествия. Полиция ведет поиск грабителей.

Следственным управлением УМВД России по Череповцу возбуждено уголовное дело - покушение на кражу в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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