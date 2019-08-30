2019-08-30T12:40:27+03:00
Общество

Вологжанин получил в наследство целый чемодан оружия

Иван Чухнин
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--Фото: Предоставлено Росгвардией
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Вологжанин сдал наследство сотрудникам Росгвардии. Мужчина решил прибраться на чердаке дома, когда-то принадлежавшего его отцу.

Среди вещей он обнаружил чемодан, на котором лежал ржавый ствол от ружья. Внутри его оказалась банка с порохом, два приклада с ударно-спусковым механизмом и три коробки с капсюлями-воспламенителями.

Вологжанин принес находку в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Найденное было направлено в экспертно-криминалистический центр областного УМВД. После получения заключения мужчина сможет получить денежную компенсацию.

В Вологодской области за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане могут получить деньги, при этом они освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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