Вологжан продолжают лопушить мошенники

СЕГОДНЯ 00:09 2019-08-30T00:09:34+03:00

За сутки жителей Вологодской области обманули более чем на 250 000 рублей

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Сотрудники УМВД бьют тревогу: жителей Вологодской области обманывают мошенники. Аферы с банковскими картами провернули с как минимум десятью жителями Вологды, Череповца, Тарногского, Тотемского, Устюженского и Харовского районов за последние сутки. Злоумышленникам удалось выманить у наивных вологжан более 250 тысяч рублей.

Как основную схему обмана обычно берут звонки из "финансовых организаций". Жертве говорят, что ее карта заблокирована и необходимо назвать данные карты и секретные коды. Потом со счета списываются все средства.

Устюженка же 1960 г.р рассказала, что ее обманули через соцсети. Ей сообщили, что она выиграла 45 000 рублей, но необходимо сообщить реквизиты банковского счета и секретные коды. Она лишилась 4 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU