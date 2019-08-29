2019-08-29T23:54:40+03:00
Происшествия

Вологодские полицейские спасли из леса женщину, искавшую убежавшего пса

33-летняя вологжанка заблудилась в лесу, пока искала своего четвероногого друга
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В 11 вечера в полицию Вологды поступил звонок от 33-летней вологжанки. Она сказала, что уже три часа бродит в лесу в районе садового общества «Железнодорожник» деревни Баранково и ей нужна помощь. Ее пес убежал, поэтому она заблудилась.

На вызов выехали двое сержантов полиции: Владимир Кухарев и Алексей Шавшин. Приходилось постоянно поддерживать связь с потеряшкой, в лесу ночью очень страшно.

На служебном автомобиле спасатели подъехали к предполагаемому месту, где могла находиться женщина. Они сигналили и светили, чтобы потерявшаяся могла понять, куда ей идти. Потом полицейские пошли в лес пешком и все-таки смогли найти вологжанку.

По информации из УМВД, женщина сильно замерзла и напугалась. Ее отпоили чаем в третьем отделе полиции. Утром нашедшаяся позвонила и поблагодарила за спасение своей жизни. О судьбе собаки ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24