Вологодские полицейские спасли из леса женщину, искавшую убежавшего пса

29 Авг. 23:53 2019-08-29T23:54:40+03:00

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В 11 вечера в полицию Вологды поступил звонок от 33-летней вологжанки. Она сказала, что уже три часа бродит в лесу в районе садового общества «Железнодорожник» деревни Баранково и ей нужна помощь. Ее пес убежал, поэтому она заблудилась.

На вызов выехали двое сержантов полиции: Владимир Кухарев и Алексей Шавшин. Приходилось постоянно поддерживать связь с потеряшкой, в лесу ночью очень страшно.

На служебном автомобиле спасатели подъехали к предполагаемому месту, где могла находиться женщина. Они сигналили и светили, чтобы потерявшаяся могла понять, куда ей идти. Потом полицейские пошли в лес пешком и все-таки смогли найти вологжанку.

По информации из УМВД, женщина сильно замерзла и напугалась. Ее отпоили чаем в третьем отделе полиции. Утром нашедшаяся позвонила и поблагодарила за спасение своей жизни. О судьбе собаки ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU