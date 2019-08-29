В Вологде сожгли килограммы неугодной колбасы и сыра

29 Авг. 23:43 2019-08-29T23:43:46+03:00

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На одном из вологодских объектов в результате проверки Россельхознадзор обнаружил запрещенную к ввозу в Россию продукцию. Специалисты изъяли 2,8 килограмма неугодной колбаса и 7,5 килограммов сыра. Сейчас такое продовольствие незаконно.

Изъятую продукцию сожгли дотла.

Россельхознадзор организовал дежурства на 4 мобильных постах в Вологодском, Череповецком и Грязовецком районах. Периодически ведомством проводятся мероприятия по пресечению незаконного оборота подконтрольной продукции. За последние 6 месяцев из 925 остановленных для проверки транспортных средств, 218 перевозили запрещенный товар.

ИСТОЧНИК KP.RU