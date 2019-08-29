2019-08-29T23:22:37+03:00
Происшествия

ДТП под Череповцом оставило маленькую вологжанку сиротой

На 412 километре дороги Сергиев Посад - Колязин – Рыбинск – Череповец произошло смертельное ДТП в котором погибла молодая супружеская пара
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В результате страшного лобового столкновения внедорожника и Газели на 412 километре загородной трассы Сергиев Посад - Колязин – РыбинскЧереповец погибла супружеская пара. Трагедия произошла 24 августа в полдень.

29-летний муж-водитель выехал на встречную полосу на своем внедорожнике SsangYong Rexton и врезался в Газель. Там он с 28-летней женой-пассажиркой и встретил свою смерть. Водитель и пассажир Газели выжили, но им понадобилась помощь медиков.

На данный момент причины произошедшего все еще устанавливаются, но вероятно, что погибший водитель внедорожника не учел сложные погодные условия, сообщают в пресс-службе МВД по Вологодской области. Известно, что погибшие были риелторами из Череповца. Теперь сиротой осталась их маленькая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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