В Вологде на День знаний выступит IOWa

29 Авг. 22:34 2019-08-29T22:35:03+03:00

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2 сентября на Кремлевской площади состоится бесплатный концерт приуроченный к Дню знаний. Известная поп-группа из 6 человек выступит перед вологжанами со своими хитами «Маршрутка», «Мама», «Бьет Бит». Мероприятие начнется в 17:00.

Группа «IOWA» образована в 2008 году в Могилёве, а с 2010 года участники выбрали своим местом постоянной дислокации Санкт-Петербург. Коллектив стал победителем в категории «Лучшая поп-группа» на Третьей российской национальной музыкальной премии. Авторами песен являются гитарист группы Леонид Терещенко и вокалистка Екатерина Иванчикова.

ИСТОЧНИК KP.RU