2019-08-29T22:24:51+03:00
Общество

В Вологде в автобусах ПАТП-1 можно расплатиться картой

К 10 сентября в 130 автобусах областной столицы установят терминалы безналичного расчета
Евдокия САХАРОВА
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Скоро вологжане перестанут таскать с собой горы мелочи на проезд: в Вологде в автобусах ПАТП-1 установят терминалы бесконтактной оплаты. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью бесконтактных банковских карт и приложений Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Желтые терминалы оплаты разместят в центральной части автобусов.

29 августа состоялся официальный запуск системы. К 10 сентября планируется установить на всех 130 автобусах желтые терминалы с бесконтактной оплатой. Мэр города выразил надежду, что такой проект сделает жизнь жителей и гостей города намного более удобной.

Проезд по банковской карте будет дешевле на 1 рубль. Сейчас за наличные пассажиры могут купить билет на автобус по Вологде за 26 рублей.

В следующем году организаторы надеются привлечь к проекту и частных перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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