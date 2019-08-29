В Вологде в автобусах ПАТП-1 можно расплатиться картой

29 Авг. 22:24 2019-08-29T22:24:51+03:00

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Скоро вологжане перестанут таскать с собой горы мелочи на проезд: в Вологде в автобусах ПАТП-1 установят терминалы бесконтактной оплаты. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью бесконтактных банковских карт и приложений Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Желтые терминалы оплаты разместят в центральной части автобусов.

29 августа состоялся официальный запуск системы. К 10 сентября планируется установить на всех 130 автобусах желтые терминалы с бесконтактной оплатой. Мэр города выразил надежду, что такой проект сделает жизнь жителей и гостей города намного более удобной.

Проезд по банковской карте будет дешевле на 1 рубль. Сейчас за наличные пассажиры могут купить билет на автобус по Вологде за 26 рублей.

В следующем году организаторы надеются привлечь к проекту и частных перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU