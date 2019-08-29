Ночью в Вологде из горящего дома спасли шестерых
В областной столице вспыхнул двухэтажный деревянный дом, пожар начался в бойлерном помещении
-Фото: Google Карты
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В пять утра 29 августа на Карла Маркса 81 произошел пожар. В бойлерной двухэтажного деревянного многоквартирного дома вспыхнул мусор. Спящих 6 жителей удалось эвакуировать, в их числе был один ребенок.
На вызов выехали 15 пожарных и 6 спецмашин. Площадь пожара оценили в один квадратный метр, поврежденной оказалась внутренняя отделка в комнате, где началось возгорание. Причины пожара еще не установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU