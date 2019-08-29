2019-08-29T22:00:47+03:00
Происшествия

Вологжанин покусился на ногу полицейского

44-летний житель Вологды был не согласен с задержанием и отбивался от стража правопорядка
Евдокия САХАРОВА
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В областном центре будут судить 44-летнего кусаку. В марте 2019 года местный житель был задержан полицейским, т.к вел себя неподобающе в общественном месте. Мужчину доставили в отделение, но и там он не переставал буянить. Он пытался сбежать и отбивался руками и ногами. Вырваться ему все не удавалось и он укусил полицейского за ногу в попытке скрыться.

Вологжанин оказался неоднократно судим. На этот раз против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области сообщил, что расследование уже завершено, материалы будет рассматривать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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