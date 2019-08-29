В Череповце можно оплачивать проезд картой
330 терминалов для безналичной оплаты проезда введут в череповецких автобусах
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До конца сентября в Череповце планируется оснастить все автобусы компании "Новотранс" терминалами безналичной оплаты. Всего установят 330 устройств. Сейчас в автобусах, по данным перевозчиков, по карте оплачивают проезд только 8% пассажиров, в трамваях 26-27%. Сейчас система оплаты по безналу работает в 70% автобусов.
Обсуждается введение общегородской транспортной карты для Череповца, сообщил заместитель мера города Артем Дмитриев. Результаты сообщат 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU