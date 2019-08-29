В районы Вологодской области закупили 28 "буханок" для скорой помощи

СЕГОДНЯ 21:41 2019-08-29T21:41:50+03:00

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28 УАЗиков по 700 000 рублей каждый купили для 14 районов Вологодской области. Они будут распределены среди фельдшерско-акушерских пунктов. Санмашины оборудованы тремя местами для пассажиров и спецместом для перевозки лежачего пациента.

Правительство области надеется, что качество жизни жителей дальних деревень улучшится, т.к ФАПов там до этого не было или их закрыли. Фельдшера теперь будут объезжать труднодоступные участки. Планируется закупить еще 44 санмашины в следующие три года, сообщает пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU