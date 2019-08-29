Череповецкий курильщик спалил общагу

СЕГОДНЯ 21:26 2019-08-29T21:26:25+03:00

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В Череповце в многоквартирном жилом доме коридорного типа на Краснодонцев, 47 случился пожар. Предположительно виновником является 46-летний хозяин жилья, которые неаккуратно курил. Загорелась комната мужчины размером в 10 кв.м.

ЧП произошло днем, в три часа дня. Пожарным удалось добраться до места и потушить огонь за 10 минут. На вызов приехали 32 спасателя и 11 спецмашин. 10 человек пришлось эвакуировать из общежития. В результате возгорания было уничтожено кресло, повреждена другая мебель, окно, внутренняя отделка. Комната закопчена дымом.

ИСТОЧНИК KP.RU