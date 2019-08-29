В Вологде подожгли очередную "деревяшку" на набрежной
Этот дом уже поджигали сразу после решения о продаже
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В столице Вологодской области снова подожгли расселенный аварийный дом. ЧП произошло в ночь с 28 на 29 августа на Набережной VI армии, 175. В два часа ночи пожарные выехали на место. За полчаса ликвидировали огонь и еще два часа проливали пепелище. При предыдущем пожаре, который случился 30 апреля, уже была уничтожена кровля, теперь пострадала отделка здания.
До пожаров дом оценивали в 3,5 тысячи рублей, а участок почти 12 соток в 7 496 500 рублей. Потом торги отменили, новых аукционов не назначали. По словам очевидцев, в 2016 году этот и соседние дома расселяли принудительно.
ИСТОЧНИК KP.RU