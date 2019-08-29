Банкомат "Сбербанка" не выдал вологжанке 10 тысяч рублей и она подала в суд

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-29T19:05:59+03:00

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Вологжанка пыталась снять со своего счета 10 000 рублей. Банкомат деньги не выдал, а средства списались. Потерпевшая обратилась в отделение "Сбербанка", там пообещали проблему решить. Женщине пришлось 10 дней ожидать пополнения своего счета.

Обиженная обратилась в суд с иском на банк через 5 дней после произошедшего. Еще через 5 дней деньги поступили на ее счет. Женщина требовала компенсацию в размере 5 000 рублей плюс 2400 неустойки плюс возврат ее кровных денег.

Суд вынес решение в пользу пострадавшей - 2100 неустойки и 3000 как компенсация морального вреда, 3000 рублей как расходы на юриста. Сам банк оштрафовали на 2550 рублей.

Потом банк обжаловал решение: "Сбербанк" предоставил данные о том, что в договоре о предоставлении услуг указано, что обращения клиентов могут рассматриваться в течение месяца после обращения, а деньги женщине вернули уже через 10 дней. Женщина осталась без компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU