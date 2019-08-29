Череповчанин судился с "службой помощи призывникам"

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-29T18:17:01+03:00

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Житель Череповца хотел избежать призыва в армию РФ, на учете он стоит с 2014 года. Заявления ООО "Службы помощи призывникам" о том, что у 90% мужчин есть отклонения, позволяющие не служить, привлекли молодого человека. Он заключил договор с организацией и заплатил 48 000 рублей за полное обследование, однако ничего интересного не выявилось. Освободиться от службы не получилось и его призвали в октябре 2018.

Череповчанин попытался судиться с фирмой за "нарушения права потребителей". Суд решил, что такая сделка противоречит Конституции, вернуть деньги не удалось.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что материалы по этому делу направлены специалистам на проверку признаков уголовно-наказуемого деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU