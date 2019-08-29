В Вологде оправдали руководителя "Стройиндустрии"

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-29T17:53:50+03:00

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Вячеслав Гудков, руководитель и учредитель ООО "Стройиндустрия" прошел через слушания по уголовному дело о невыплате зарплат и злоупотреблении полномочиями, в результате которых пострадало более тысячи вологжан.

Для строительства многоэтажек на Гагарина и Пугачева были собраны деньги дольщиков, но использованы они были не по назначению. Ущерб от действий Вячеслава Гудкова оценили в 800 000 000 рублей.

Вологодский областной суд назначил подсудимому штраф в 200 000 рублей за невыплаты зарплаты, а от уголовной ответственности его освободили в связи с истечением срока давности преступления.

Суд оправдал мужчину по статье о злоупотреблении полномочиями за отсутствием состава преступления, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU