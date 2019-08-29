2019-08-29T17:37:43+03:00
Происшествия

Вологодскую наркобароншу задержали силовики

43-летнюю хозяйку подпольной лаборатории по изготовлению наркотических средств повязали в Вологде
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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УМВД России по Вологодской области сообщило, что оперативники задержали 43-летнюю вологжанку, подозреваемую в изготовлении наркотиков. Полицейским поступила информация о том, что в ее доме собираются подозрительные личности. При осмотре жилища обнаружены шприцы и инструменты для перегонки наркотиков. Следователи выяснили и адрес, где наркобаронша незаконно приобретала необходимые медикаменты.

На хозяйку завели уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ей грозит до 4 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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