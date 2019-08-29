Вологодскую наркобароншу задержали силовики

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-29T17:37:43+03:00

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УМВД России по Вологодской области сообщило, что оперативники задержали 43-летнюю вологжанку, подозреваемую в изготовлении наркотиков. Полицейским поступила информация о том, что в ее доме собираются подозрительные личности. При осмотре жилища обнаружены шприцы и инструменты для перегонки наркотиков. Следователи выяснили и адрес, где наркобаронша незаконно приобретала необходимые медикаменты.

На хозяйку завели уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ей грозит до 4 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU