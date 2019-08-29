2019-08-29T17:03:02+03:00
Общество

В Вологде педагоги подают заявления на компенсацию аренды жилья

Они могут получать до 9 тысяч рублей в месяц
Иван Чухнин
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Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, 11 педагогов заявили о своем желании получать компенсацию аренды жилья.

Сейчас активно идет подача заявок на эту меру соцподдержки.

Сумма составляет 75 % от платы за съемную квартиру, но не более 9 тысяч рублей в месяц.

Решение о такой мере поддержки работников сферы образования было принято Мэром Вологды Сергеем Воропановым и поддержано депутатами Вологодской городской Думы.

- О своем желании участвовать в этой программе заявили 11 педагогов школ и детских садов Вологды, они сейчас собирают необходимый пакет документов. Напомню, что претендовать на компенсацию аренды жилья могут учителя и воспитатели, которые нуждаются в жилом помещении, заключили трудовой договор с учебным заведением Вологды после 1 марта 2019 года и получили соответствующее ходатайство руководителя учреждения. Этот шаг ориентирован на привлечение в сады и школы молодых специалистов и педагогов из других городов и регионов, - рассказала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

На эту меру поддержки претендуют педагоги школ № 42 и 14, а также детских садов № 46 «Золотой петушок» и № 64 «Мальвина». В Центре образования № 42 пакет документов готовят сразу 4 человека.

Всего в школу №42 , по слорвам директора Центра образования № 42 Елены Калистратовой, приходит около 25 новых педагогов. Для большинства компенсация аренды жилья - важнейший аргумент в выборе работы.

Этой мерой поддержки планируют воспользоваться два учителя физкультуры, учитель начальных классов и преподаватель математики. Они приехали из районов оласти, а также Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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