2019-08-29T15:59:45+03:00
Общество

20 миллионов рублей ПФР направил родственникам тех вологжан, кто не дожил до пенсии

Правоприемника можно указать в заявлении в ПФР
Иван Чухнин
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395 тысяч рублей получила вологжанка после смерти супруга

В 2019 году Отделение ПФР по Вологодской области выплатило

правопреемникам почти 20 миллионов рублей.

Это суммы уплаченные в пользу накопительной пенсии страховые взносы умерших граждан вместе с доходом от размещения средств на финансовом рынке.

Суммы получаются у всех рразные, но самая большая составила 395 тысяч рублей. Ее получила вологжанка после смерти супруга.

Напомним, если гражданин страны не доживает до назначения пенсии, то его пенсионные накопления могут получить правопреемники, которого гражданин может указать в заявлении в ПФР. Если накопительная пенсия формируется в негосударственном пенсионном фонде, то и заявление необходимо подавать в этот НПФ.

Если такое заявление не было написано, правопреемниками считаются родственники умершего - дети, супруги и родители. Если их нет, право на получение пенсионных накоплений переходит к правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам, внукам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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