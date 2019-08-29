У череповчан спрашивают - как они относятся к строительству крематория в Малечкино
В Череповце вновь поднимается вопрос строительства крематория.
Ранее городские власти объясняли его необходимость тем, что участки, выделенные для захоронений, очень быстро заполняются.
Сейчас на сайте «Команда Череповца» снова интересуются вопросом строительства - там запущено голосование по этому вопросу. Под строительство выбран населеннный пункт - Малечкино, но понятно, что первый в области крематорий будет строиться под нужды области.
В комплекс должны войти бюро судебно-медицинской экспертизы, зал прощаний, останкохранилище, похоронное бюро и стена памяти.
Интересно, что среди вариантов ответа нет отрицательного. Есть только вариант написать электронное письмо, где можно не согласиться с предложенным.
ИСТОЧНИК KP.RU