У череповчан спрашивают - как они относятся к строительству крематория в Малечкино

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-29T14:57:48+03:00

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В Череповце вновь поднимается вопрос строительства крематория.

Ранее городские власти объясняли его необходимость тем, что участки, выделенные для захоронений, очень быстро заполняются.

Сейчас на сайте «Команда Череповца» снова интересуются вопросом строительства - там запущено голосование по этому вопросу. Под строительство выбран населеннный пункт - Малечкино, но понятно, что первый в области крематорий будет строиться под нужды области.

В комплекс должны войти бюро судебно-медицинской экспертизы, зал прощаний, останкохранилище, похоронное бюро и стена памяти.

Интересно, что среди вариантов ответа нет отрицательного. Есть только вариант написать электронное письмо, где можно не согласиться с предложенным.

ИСТОЧНИК KP.RU