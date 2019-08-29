В Вологде станет светлее на 40 километрах улиц

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-29T14:24:29+03:00

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В Вологде освещение было включено сразу на нескольких улицах. Работы проведены в рамках проекта «Светлые улицы Вологодчины».

Как сообщает пресс-служба администрации города, фонари зажглись на улицах Луговой, Охмыльцевской, Транспортной. Закончились работы и подключат освещение в Осановском проезде.

Все они включены в систему уличного освещения городы, сейчас огни загораются каждый вечер, около 20.00.

В рамках проекта на улице Луговой смонтировано 5 светильников, на улицах Охмыльцевской и Транспортной - по 9. Осановский проезд потребовал установку 53 фонарей. Сейчас дорога к новому детскому саду, построенному в этом году, стала полностью освещенной.

В процессе сдачи находятся объекты на ул. Копрецовской, Тепенькинской, Баранковской и в Говоровском проезде. Ведутся работы по монтажу новых сетей наружного освещения в микрорайон Щеглино, там устанавливают более 150 светильников, ул. Дьяконовская, Доронино, Щеглинская, Возрождения (от ул. Ярославской до ул. Новгородской), Воркутинская (от д. 14 до д. 24), Петрозаводская, Пригородная, Открытая (от ул. Доронинской до ул. Тихой), Городской Вал (от ул. Прокатова до ул. Разина), ул. Молодежная (от ул. С. Преминина до д. 20 по ул. Молодежной).

Самый крупный объект – это мкрн Ананьино и Старо- Кирилловское шоссе. Там предстоит установить

свыше 400 новых светильников. Сейчас установлен подрядчик, работы планируется начать в сентябре.

- На всех объектах используются энергосберегающие светодиодные светильники. Часть из них монтируют на уже существующие опоры, для некоторых - устанавливают новые опоры, - пояснил заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Напомним, в рамках губернаторского проекта «Светлые улицы

Вологодчины» наружное освещение устанавливается на 37 объектах

областной столицы. На освещение этих улиц и целых районов выделено 47,7 млн рублей из бюджета области. Общая протяженность участков, где будет

выполнено освещение, составит свыше 40 км.

ИСТОЧНИК KP.RU