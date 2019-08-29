Банда подростков нападала на прохожих в Череповце
В Череповце задержаны два юных грабителя - 17 и 14 лет. Эти подростки нападали на прохожих. Пока следователи имеют информацию о двух таких эпизодах.
25 августа на проспекте Победы несовершеннолетние сбили с ног 42-летнего череповчанина, отобрали пакет, в котором были продукты и вещи. Добычу они спрятали неподалеку от места нападения.
Через некоторое время на улице Верещагина подростки точно так же напали еще на одного прохожего, отобрав у него два мобильных телефона и 50 рублей.
Нападавших оперативно вычислили. Эти два недоросля, как выяснилось, являются фигурантами дела об угоне автомобиля.
Старшего из подростков уже арестовали, в отношении 14-летнего еще решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как выяснилось, в тот вечер на разбой с ними выходили еще два 11-летних мальчика. Следствие устанавливает их роль в совершенных преступлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU