2019-08-29T13:40:33+03:00
Происшествия

Банда подростков нападала на прохожих в Череповце

Грабители задержаны
Иван Чухнин
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В Череповце задержаны два юных грабителя - 17 и 14 лет. Эти подростки нападали на прохожих. Пока следователи имеют информацию о двух таких эпизодах.

25 августа на проспекте Победы несовершеннолетние сбили с ног 42-летнего череповчанина, отобрали пакет, в котором были продукты и вещи. Добычу они спрятали неподалеку от места нападения.

Через некоторое время на улице Верещагина подростки точно так же напали еще на одного прохожего, отобрав у него два мобильных телефона и 50 рублей.

Нападавших оперативно вычислили. Эти два недоросля, как выяснилось, являются фигурантами дела об угоне автомобиля.

Старшего из подростков уже арестовали, в отношении 14-летнего еще решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как выяснилось, в тот вечер на разбой с ними выходили еще два 11-летних мальчика. Следствие устанавливает их роль в совершенных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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