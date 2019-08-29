В Вологде ищут водителя автобуса, протащившего девочку по дороге
Полиция ищет водителя автобуса №48, который травмировал ребенка. ЧП случилось 22 августа в Вологде на улице Ленинградской около 14:40.
По предварительным данным, автобус двигался от центра в сторону улицы Ярославской.
Когда он начал отъезжать от остановки "улица Петина", водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона.
15-летняя девочка стала выходить и дверь захлопнулась, зажав ей ногу. Девочка упала, ее несколько метров тащило по дороге. Автобус между тем уехал.
В результате девочка получила травмы. Прибывшая скорая диагностировала у пострадавшей ушибы и ссадины.
Полиция ищет водителя автобуса.
Поэтому все, кто стал очевидцем ЧП, просьба позвонить по телефонам: 76 -51–30; 76–51–33; 75–50–50.
ИСТОЧНИК KP.RU