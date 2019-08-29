2019-08-29T13:10:52+03:00
Происшествия

В Вологде ищут водителя автобуса, протащившего девочку по дороге

Иван Чухнин
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Полиция ищет водителя автобуса №48, который травмировал ребенка. ЧП случилось 22 августа в Вологде на улице Ленинградской около 14:40.

По предварительным данным, автобус двигался от центра в сторону улицы Ярославской.

Когда он начал отъезжать от остановки "улица Петина", водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона.

15-летняя девочка стала выходить и дверь захлопнулась, зажав ей ногу. Девочка упала, ее несколько метров тащило по дороге. Автобус между тем уехал.

В результате девочка получила травмы. Прибывшая скорая диагностировала у пострадавшей ушибы и ссадины.

Полиция ищет водителя автобуса.

Поэтому все, кто стал очевидцем ЧП, просьба позвонить по телефонам: 76 -51–30; 76–51–33; 75–50–50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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