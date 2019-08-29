Череповчане угнали у пенсионера два автомобиля УАЗ

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-29T12:56:06+03:00

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В полицию Череповца обратился пенсионер 1956 года рожденния: у него украли два автомобиля «УАЗ»: УАЗ-452 И УАЗ-3303.

Он их хранил на стоянке рядом с местом работы в Индустриальном районе. В один из дней он увидел, что их угнали.

Сотрудники отделения по раскрытию угонов автотранспорта просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей. Были проверены и угонщики, проживающие в городе и районе. В результате полиция вышла на след. Подозреваемыми оказались череповчане 1988 г.р. и 1977 г.р.

Мужчины признались в краже: они подумали, что автомобили «бесхозные» и решили их присвоить. Они пригнали автомашину «Газель» к стоянке, подцепили трос к УАЗов и увезли в гараж, чтобы его продать. Спустя несколько дней аналогичным образом был вывезен второй УАЗ и продан без документов.

В отношении угонщиков возбуждены уголовные дела по п. «В», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU