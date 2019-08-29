2019-08-29T12:49:23+03:00
Экономика

Перед вологодским судом предстанет строитель, обманувшая более 300 дольщиков

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области предcтанет акула долевого строительства Светлана Шабурина - ее обвиняют в мошенничестве. Она руководила тремя строительными фирмами. Следствие обвиняет ее в злоупотреблении полномочиями и в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Реклама домов, которые она строила в Вологодском районе и Шексне, привлекла тысячи дольщиков - строилось семь многоквартирных жилых домов.

Один из объектов - жилой дом, квартирами в котором должны были быть обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, женщина приобретала права на жилые помещения и земельные участки под предлогом строительства на их месте новых домов, в которых обещала предоставить квартиры прежним собственникам недвижимости.

Женщина не исполнила взятые на себя обязательства перед более чем 300 дольщиками. Сумма ущерба превысила 534 миллиона рублей.

6 миллионов рублей она легализовала путем совершения финансовых операций по перечислению указанных денежных средств через расчетные счета аффилированных организаций.

Органами предварительного следствия установлены и допрошены более 350 потерпевших, проведены 26 судебных экспертиз.

Вскоре женщина предстанет перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 миллионов рублей ПФР направил родственникам тех вологжан, кто не дожил до пенсии
У череповчан спрашивают - как они относятся к строительству крематория в Малечкино
В Вологде станет светлее на 40 километрах улиц
Банда подростков нападала на прохожих в Череповце
В Вологде ищут водителя автобуса, протащившего девочку по дороге
Череповчане угнали у пенсионера два автомобиля УАЗ
В Череповце муж-рецидивист ограбил супругу и спрятал деньги в носок
Вологодский живописец признан лучшим на международном пленэре
Пока мать ходила по делам, папаша сдал ребенка обратно в роддом
В Череповецком районе спасли раритетный грузовик
В Череповце ЧП: пассажир расшибся в автобусе
Из-за ленинградки в Белозерске запустили режим ЧС
Тина Канделаки посетила Ферапонтово
Гендиректор "Северстали" станет мэром Череповца?
Театрально-концертный сезон "Лето в Кремле" получил свой товарный знак
Начался ремонт дороги Вологда-Ростилово