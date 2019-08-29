Перед вологодским судом предстанет строитель, обманувшая более 300 дольщиков

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-29T12:49:23+03:00

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В Вологодской области предcтанет акула долевого строительства Светлана Шабурина - ее обвиняют в мошенничестве. Она руководила тремя строительными фирмами. Следствие обвиняет ее в злоупотреблении полномочиями и в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Реклама домов, которые она строила в Вологодском районе и Шексне, привлекла тысячи дольщиков - строилось семь многоквартирных жилых домов.

Один из объектов - жилой дом, квартирами в котором должны были быть обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, женщина приобретала права на жилые помещения и земельные участки под предлогом строительства на их месте новых домов, в которых обещала предоставить квартиры прежним собственникам недвижимости.

Женщина не исполнила взятые на себя обязательства перед более чем 300 дольщиками. Сумма ущерба превысила 534 миллиона рублей.

6 миллионов рублей она легализовала путем совершения финансовых операций по перечислению указанных денежных средств через расчетные счета аффилированных организаций.

Органами предварительного следствия установлены и допрошены более 350 потерпевших, проведены 26 судебных экспертиз.

Вскоре женщина предстанет перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU