В Череповце муж-рецидивист ограбил супругу и спрятал деньги в носок

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-28T19:43:29+03:00

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Минувшей весной в Череповце разыгралась драма. Женщина пришла на почту, чтобы забрать свою пенсию, а там ее поджидал 58-летний муж - он вышел из тюрьмы, стал агрессивным, супруга уже не жила с ним. Мужчина побил и ограбил жену, а деньги - 6 000 рублей - спрятал в носок. Он требовал назад свою золотую перчатку, но ее заложили в ломбард, чтобы оплатить услуги юриста по его делу. Паспорт рецидивист тоже забрал. Все награбленное было обнаружено полицейскими в квартире зека на проспекте Победы. Оперативники были удивлены месту хранения наличности - деньги обнаружились в носках в кладовке, паспорт лежал в тумбочке.

Череповецкий городской суд постановил отменить условное осуждение и в совокупности назначить 2 года и 3 месяца в колонии строгого режима. Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU