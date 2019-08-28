2019-08-28T19:15:35+03:00
Звезды

Вологодский живописец признан лучшим на международном пленэре

Художник Аркадий Поляков принял участие в пленэре «Югорская академичка»
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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Август на территории Ханты-Мансийского автономного округа был отмечен Международным арт-пленэром «Югорская академичка». Сотрудник Вологодского музея-заповедника Аркадий Поляков принял участие в мероприятии. Мастер стал одним из 23 художников из России, Франции, Армении, Латвии. В финале пленэра выбрали победителей в двух номинациях. Этюд Аркадия Полякова «Закат» отметили дипломом первой степени в номинации «Живопись».

Свой вечерний пейзаж Аркадий написал на озере Сырковый Сор в посёлке Салым. Там он вдохновлялся природой Югры и её промышленностью, индустриальной темой. Этюд-победитель останется в фондах ханты-мансийского музея после окончания выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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