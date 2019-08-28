Пока мать ходила по делам, папаша сдал ребенка обратно в роддом

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-28T19:03:05+03:00

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Циничность вологжанина потрясла всю страну: жена оставила грудничка мужу, а сама пошла покупать ребенку коляску. Мужчина не смог совладать с криками младенца и решил избавиться от вопящего кулька. Папаша положил новорожденную дочь на крыльце роддома, позвонил в дверь и сбежал (правда проследил, чтобы врачи забрали ребенка).

Медики моментально обратились в полицию, а девочку отдали в «Дом ребенка специализированный № 1», там ей оказали медицинскую помощь.

Мать же, когда не застала семьи дома, обратилась в полицию. Был составлен административный протокол. По факту же оставления грудничка на улице провели проверку с контролем в прокуратуре области. Возбуждать уголовное дело специалисты отказались, прокуратура признала такое решение незаконным.

27 июля снова возбудили уголовное дело по данному случаю, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU