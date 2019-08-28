2019-08-28T18:37:57+03:00
Общество

В Череповецком районе спасли раритетный грузовик

На центральной площади поселка Климовское местные жители установили памятник-грузовик
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Сельская новьФото: Сельская новь
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В поселке Климовское Череповецкого района местные жители спасли дорогой сердцу раритетный грузовик от вандалов. Машина-полуторка выпущена во времена советского союза и принадлежала местной фабрике, которая закрылась 6 лет назад.

Газета "Сельская новь" утверждает, что климовчане видят в этой машине символ того периода, она стала реликвией для посельчан. Машина еще при рабочей фабрике всегда стояла у транспортного цеха и уже тогда была почти памятником. Когда "Череповецкий бройлер" закрыли, грузовик стал никому не нужен и попал в руки вандалов. Посельчане решили спасти свою реликвию и установили авто на постамент на центральной площади. Грузовик заехал туда задним ходом. Машину ждет реставрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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