2019-08-28T18:28:19+03:00
Происшествия

В Череповце ЧП: пассажир расшибся в автобусе

Молодой мужчина пострадал при торможении транспортного средства
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Череповчанин пострадал в ДТП в минувший вторник. 27 августа около 4 часов дня произошло ЧП около дома №1 по улице Городского питомника.

Рейсовый автобус «ЛИАЗ-5292» ехал по маршруту и затормозил на заезде на остановку общественного транспорта. 33-летний череповчанина за поручни не держался и упал. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян, поэтому не успел среагировать на опасную ситуацию.

Медики осмотрели пострадавшего и отправили домой залечивать ушибы, сообщает областное управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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