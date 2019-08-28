В Череповце ЧП: пассажир расшибся в автобусе
Молодой мужчина пострадал при торможении транспортного средства
-Фото: Областной УГИБДД
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Череповчанин пострадал в ДТП в минувший вторник. 27 августа около 4 часов дня произошло ЧП около дома №1 по улице Городского питомника.
Рейсовый автобус «ЛИАЗ-5292» ехал по маршруту и затормозил на заезде на остановку общественного транспорта. 33-летний череповчанина за поручни не держался и упал. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян, поэтому не успел среагировать на опасную ситуацию.
Медики осмотрели пострадавшего и отправили домой залечивать ушибы, сообщает областное управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU