Из-за ленинградки в Белозерске запустили режим ЧС

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-28T18:39:08+03:00

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В Белозерске специалисты все еще борются с ЧС: на улице Шукшина у дома № 4 несколько недель назад прорвало скважину, пробуренную прямо в подземное озеро. Спасатели чуть меньше месяца бьются над решением этой проблемы. Женщина, жительница Ленинградской области, недавно купившая данный участок, не получив необходимого разрешения от администрации наняла сторонних работников, которые сделали незатыкаемую дыру, вода из которой затопила соседние дома.

Спасатели произвели откачку и отвод воды. Для сооружения обводного канала пришлось снести некоторые постройки и снять асфальт. Ливни ситуацию ухудшили. Роспотребнадзор утверждает, что опасная вода не попадет в городскую систему, угрозы нет, но лучше жителям прививки от гепатита А все-таки сделать. Вода из скважины непригодна для питья, т.к в ней обнаружили в 3 раза больше железа и солей.

Областному бюджету придется потратиться на несколько сотен тысяч рублей, чтобы исправить ошибку ленинградки, а разъяренные жильцы собираются судиться с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU