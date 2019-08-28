2019-08-28T18:01:01+03:00
Политика

Тина Канделаки посетила Ферапонтово

Звезда начала свое путешествие по Волге с Вологодского монастыря
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: с личной страницы в Instagram
Изменить размер текста:

Тина Канделаки - известная телевезионная ведущая и продюссер - побывала в Ферепонтово. Так она начала свое путешествие по Волге: о путешествии звезда заявила в своем инстаграме. Два дня бизнес-вумен провела вместе с экспедицией «Русский Север-2019», которую организовал Рубен Варданян.

«Моей стартовой точкой стал Ферапонтов монастырь, и все путешествие до Дубны я провела на встречах с удивительными лекторами, и одним из них был сам Рубен, к которому я отношусь с огромным уважением», – пояснила Канделаки в соцсетях. Рубен сам сделал себе состояние, утверждает Тина, и создал вместе с супругой благотворительный фонд и вкладывается в развитие общества.

По словам телеведущей, человеческий капитал - это главная ценность в мире. Вкладываться надо в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24